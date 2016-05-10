奥巴马权衡是否完全解除对越南的武器禁运

路透华盛顿5月9日 （记者 David Brunnstrom/Lesley Wroughton/Matt Spetalnick） - 美国官员称，总统奥巴马正考虑是否解除对越南长达三十年的武器禁运。有人呼吁加强与越南的军事关系，有人则对该国糟糕的人权纪录感到担忧，奥巴马正对此进行权衡。

奥巴马本月将出访越南，以加强两国关系。随着出访临近，上述争论也达到了白热化程度。

完全解除武器禁运是越南一直寻求的事情，这将扫除越战时期的最后一个主要遗留产物，并推进美越21年前开始的关系正常化。此举亦可能激怒中国，中国对奥巴马政府2014年部分解除对越武器禁运予以谴责，称这是对该地区力量平衡的干预。

美国白宫和国务院一些官员称，越南政府在人权方面取得更多进展前，完全解除致命性军事援助的限制将为时过早。

据了解美政府内部有关讨论的人士，这些人的看法与其他官员的看法产生矛盾，包括五角大楼在内的很多官员认为，加强越南抗衡正在崛起的中国的能力是优先事务。

加强盟友与伙伴国的安全一直是奥巴马“重返”亚太战略的重要部分。“重返亚太”是奥巴马的一项主要外交政策。

一位接近白宫决策的消息人士称，影响奥巴马决定的一个重要因素将是，越南是否会推进大型美国防务协议，这对美国就业将是个潜在利好，也可以缓和国会对取消武器禁运的反对之声。

该消息人士称，对越南是否准备开始购买美国制造的系统一直存在疑问。冷战以来，越南主要依赖俄罗斯武器供应商。

该消息人士称，外交官们已注意到越南在寻求与美国防务承包商建立关系的迹象不断增加，但华府希望越南做出切实承诺。（完）