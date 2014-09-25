越南欢迎美国解除对其武器禁运

路透纽约9月24日 - 越南外长范平明周三称越南欢迎美国解除对其武器禁运，同时淡化此举会加剧越南同中国海上纠纷的观点。

路透周二报导称，美国正接近解除对越南的武器禁运，以帮助该国应对中国与日俱增的海上力量挑战。同时担任越南副总理的范平明对此作出回应。

熟悉情况的美国官员称，美国对越南的首批军售将包括洛克希德马丁（Lockheed Martin）(LMT.N)的非武装P-3“猎户座”侦察机，以加强越南对其海岸线的监控和防御能力。

范平明暗示，解除武器禁运几乎是美越关系逐步恢复正常化过程中的常规步骤。近月来，美越关系加速恢复正常化，两国举行了一系列高级别外交和军事会议。

“近20年前，我们同美国建立了正常化的关系，又在2013年与美国确立了全面伙伴关系，”范平明在纽约亚洲协会（Asia Society）的一个活动上说。

“因此，在（两国）关系正常化的情况下，对越南实施致命性武器禁运是不正常的，”范平明继续说道。“所以，我们解除武器禁运，也就意味着两国关系恢复正常化，即使我们早在20年前就有了正常化的关系。”

范平明还称，越南同中国以及其他国家在南中国海的纠纷，是该地区出现的“最让人不安的”热点问题。但对于美国解除对越南的武器禁运会惹怒中国的观点，范平明一笑置之。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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