独家：美国要求越南停止让俄罗斯使用金兰湾基地为其战机提供补给

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿3月11日（记者 David Brunnstrom） - 美国要求越南停止让俄罗斯使用金兰湾基地（Cam Ranh Bay）为其战机补充燃料。这表明美越日渐回暖的关系可能变得紧张。
美国国务院一位官员对路透表示，美国官员称俄罗斯战机在亚太地区的飞行活动增多，是美方提出上述要求的原因。
美军太平洋司令布鲁克斯（Vincent Brooks）对路透称，俄罗斯战机在包括关岛周边在内的地区进行过“挑衅性”飞行。美国空军一主要基地位于关岛。
这是美国官员首次证实金兰湾基地在俄罗斯战机活动方面所起到的作用。
布鲁克斯称，在关岛四周飞行的俄罗斯战机是由从金兰湾基地起飞的俄罗斯空中加油机补充燃料的。
当被问及俄罗斯战机在该地区的飞行活动时，这位要求匿名的美国国务院官员称，美方尊重越方与他国达成协议的权利。
但该官员称，“我们已经敦促越方官员要确保不能让俄罗斯使用金兰湾基地进行可能引发地区局势紧张的活动。”
路透就此寻求置评，越南政府方面没有立即回复。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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