《独家新闻》美国要求越南停止让俄罗斯使用金兰湾基地为其战机提供补给

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月11日 - 美国要求越南停止让俄罗斯使用金兰湾基地（Cam Ranh Bay）为其战机补充燃料。这表明美越日渐回暖的关系可能变得紧张。
美国国务院一位官员对路透表示，美国官员称俄罗斯战机在亚太地区的飞行活动增多，是美方提出上述要求的原因。
美军太平洋司令布鲁克斯（Vincent Brooks）对路透称，俄罗斯战机在包括关岛周边在内的地区进行过“挑衅性”飞行。美国空军一主要基地位于关岛。
这是美国官员首次证实金兰湾基地在俄罗斯战机活动方面所起到的作用。
布鲁克斯称，在关岛四周飞行的俄罗斯战机是由从金兰湾基地起飞的俄罗斯空中加油机补充燃料的。
当被问及俄罗斯战机在该地区的飞行活动时，这位要求匿名的美国国务院官员称，美方尊重越方与他国达成协议的权利。
但该官员称，“我们已经敦促越方官员要确保不能让俄罗斯使用金兰湾基地进行可能引发地区局势紧张的活动。”
路透就此寻求置评，越南政府方面没有立即回复。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率