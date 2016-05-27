美越特种作战部队暗示已准备好开始建立关系

路透佛罗里达州坦帕市5月26日 （记者 Phil Stewart） - 美国和越南两国的特种作战部队暗示，若双方政府同意，已准备好开始建立关系，这将是美越军队增进关系的重要一步。

美国亚太区特种作战部队负责人Colin Kilrain在采访中告诉路透，他本周在佛罗里达州坦帕市的一个会议间隙与越南的特种作战部队指挥官会面。

“我们双方都愿意加强关系，但我们也非常小心确保按照我们政府希望的步伐推进，”Kilrain说道。

周三的会面持续了约半小时。美国总统奥巴马周一宣布完全解除对越致命性武器禁运。

“对于总统奥巴马与越方的积极会晤，我们都深感鼓舞。我们希望回去告诉我们的指挥系统，我们已准备好采取更多步骤。”Kilrain说道。

但Kilrain强调，这种接触的程度与步伐将取决于美越政府。

“我们将等待我们各自政府的积极信号以推进。”他说道。（完）