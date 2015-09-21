欧洲个股：戴姆勒称，未受大众汽车在美国受到排气问题指控的影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透汉堡9月21日 - 戴姆勒 表示，旗下梅赛德斯-奔驰汽车业务未受美国监管机构对德国大众汽车(福斯汽车) 的指控影响。
“我们听说了美国国家环境保护局(EPA)对大众汽车的指控。但梅赛德斯-奔驰汽车并不存在相关问题，”戴姆勒发表电子邮件声明称，并补充道，并不知道梅赛德斯受到任何调查。
美国国家环境保护局(EPA)周五表示，大众汽车面临最高180亿美元的罚款。此前该公司被控为柴油汽车设计软件，用于欺骗衡量有害气体的排放。 (完) (编译 许娜；审校 高琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。