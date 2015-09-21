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市场报道 | 2015年 9月 21日 星期一 17:47 BJT

欧洲个股：戴姆勒称，未受大众汽车在美国受到排气问题指控的影响

路透汉堡9月21日 - 戴姆勒 表示，旗下梅赛德斯-奔驰汽车业务未受美国监管机构对德国大众汽车(福斯汽车) 的指控影响。

“我们听说了美国国家环境保护局(EPA)对大众汽车的指控。但梅赛德斯-奔驰汽车并不存在相关问题，”戴姆勒发表电子邮件声明称，并补充道，并不知道梅赛德斯受到任何调查。

美国国家环境保护局(EPA)周五表示，大众汽车面临最高180亿美元的罚款。此前该公司被控为柴油汽车设计软件，用于欺骗衡量有害气体的排放。 (完) (编译 许娜；审校 高琦)

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