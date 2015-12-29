美国选民数据库外泄 1.91亿选民或受影响--研究员

路透12月28日 （记者 Jim Finkle/Dustin Volz） - 一名独立的计算机安全研究人士周一称，他发现存有美国1.91亿选民信息的数据库外泄至互联网，称数据库不正确的设定导致了外泄。

研究人员克里斯·维克瑞（Chris Vickery）接受电话采访时表示，该数据库存有美国全部50个州和哥伦比亚特区选民的信息，包括姓名、地址、生日、党派关系、电话号码和电邮地址。

维克瑞称，他在寻找网络外泄信息的时候发现了这个数据库。维克瑞是居住在德州奥斯汀的一名技术支持专家，他寻找网络外泄信息是为了提升人们对数据外泄的意识。

维克瑞称，他不知道其他人是否已经访问过这个数据库。下载该数据库耗时约一天。

尽管选民数据通常被视为公共信息，但搜集全美所有选民的数据将是非常耗时且成本不菲的过程。对于寻找大量目标以实施诈骗计划的犯罪分子来说，这种数据库可能具有价值。

“令人担忧的是，这些信息是如此集中，”维克瑞称。

维克瑞称，他无法确认是谁在控制数据库，但他正与美国联邦机构合作以找出数据库拥有者，进而将这些信息从网上移除。他拒绝说明与哪些机构合作。

美国联邦调查局的一名代表拒绝置评。

美国联邦选举委员会的一名代表称，该委员会在保护选民信息方面没有管辖权。美国联邦选举委员会负责监管竞选融资。（完）