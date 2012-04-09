美传奇主持人华莱士去世 享年93岁

美国哥CBS周日称，该公司新闻节目《60分钟》的知名主持人华莱士周六晚间在康涅狄格州新迦南市的华文利疗养中心去世，享年93岁。华莱士主持《60分钟》长达38年，2006年退休後被授予“名誉记者”称号，还兼职参与节目制作。资料图为98年11月23日华莱士（左）与一名医生走出酒店大厅。路透