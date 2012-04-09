美传奇主持人华莱士去世 享年93岁

路透纽约4月8日电---美国哥伦比亚广播公司（CBS）周日称，该公司新闻节目《60分钟》的知名主持人华莱士（Mike Wallace）去世，享年93岁。

CBS发表声明并在周日早间新闻中播报称，周六晚间在康涅狄格州新迦南市的华文利疗养中心（Waveny Care Center），华莱士在家人的陪伴下离世。

CBS总裁兼执行长穆恩维斯（Leslie Moonves）在声明中称：“作为一名电视主持人，他一直是电视行业的中坚力量，他的杰出贡献无法衡量。他的离世是CBS所有人的损失。”

华莱士主持《60分钟》长达38年，2006年退休後被授予“名誉记者”称号，还兼职参与节目制作。他的最後一期访谈是2008年采访棒球明星克莱门斯（Roger Clemens），後者被指控使用违禁药物。

CBS将在4月15日推出一档《60分钟》特别节目，以纪念华莱士。

作为一名兼职记者时，华莱士最出名的一次访谈是采访伊朗总统艾哈迈迪内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）。该次访谈距离他采访伊朗霍梅尼（Ayatollah Khomeini）已隔27年之久，并让他第21次获得艾美奖。

华莱士曾经有过四段婚姻，有一女两子，其中一子1962年死於一次登山事故。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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