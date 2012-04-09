美传奇主持人华莱士去世 享年93岁

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透纽约4月8日电---美国哥伦比亚广播公司（CBS）周日称，该公司新闻节目《60分钟》的知名主持人华莱士（Mike Wallace）去世，享年93岁。
CBS发表声明并在周日早间新闻中播报称，周六晚间在康涅狄格州新迦南市的华文利疗养中心（Waveny Care Center），华莱士在家人的陪伴下离世。
CBS总裁兼执行长穆恩维斯（Leslie Moonves）在声明中称：“作为一名电视主持人，他一直是电视行业的中坚力量，他的杰出贡献无法衡量。他的离世是CBS所有人的损失。”
华莱士主持《60分钟》长达38年，2006年退休後被授予“名誉记者”称号，还兼职参与节目制作。他的最後一期访谈是2008年采访棒球明星克莱门斯（Roger Clemens），後者被指控使用违禁药物。
CBS将在4月15日推出一档《60分钟》特别节目，以纪念华莱士。
作为一名兼职记者时，华莱士最出名的一次访谈是采访伊朗总统艾哈迈迪内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）。该次访谈距离他采访伊朗霍梅尼（Ayatollah Khomeini）已隔27年之久，并让他第21次获得艾美奖。
华莱士曾经有过四段婚姻，有一女两子，其中一子1962年死於一次登山事故。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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