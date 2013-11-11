美“自由”号濒海战斗舰再遇技术故障

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡11月11日 - 美国一名高级军官周一称，美国首艘新款濒海战斗舰“自由”号（USS Freedom）在新加坡出现技术故障。“自由”号原计划在文莱参加海上演习，这是其首次执行重要海外部署任务中的最后一项。
“自由”号由洛克希德·马丁公司 建造，7月准备与新加坡共同实施海上演习时出现电力问题，此番又遭遇技术故障。
海军少校Clay Doss称，与7月时发生的故障相比，周日出现的问题比较轻微。他拒绝透露该战舰因此需在新加坡停留的时间。
“自由”号是美国海军第一艘濒海战斗舰（LCS），这种浅水舰艇用于近海巡航，可装备反水雷装备及其它装置，抵御对大型战舰的威胁。
7月时“自由”号遇到发电机故障，制冷系统出现动力问题，之后的测试还发现计算机网络缺陷。
Doss称“自由”号在樟宜海军基地执行转向检查时发现了最新的问题。彼时该舰艇正准备前往文莱并返航回到圣迭戈港。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
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“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。