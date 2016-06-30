福布斯公布美国最富家族榜 沃尔顿家族蝉联榜首

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月29日 - 福布斯周三公布的榜单显示，持有全球零售巨头沃尔玛(WMT.N)约50%股份的沃尔顿家族连续第三年荣登美国最富家族排行榜之首，净资产达1,300亿美元。
科赫家族在榜单上位列第二名，净资产820亿美元。该家族拥有美国第二大私营企业科氏工业集团（Koch Industries）的多数股权。
据福布斯数据，拥有糖果企业玛氏（Mars）的玛氏家族排名第三，净资产为780亿美元。
美国最富家族排行榜的前25名净资产合计7,220亿美元，较一年前减少了1.5%或110亿美元。
欲查看完整榜单，请点击(www.forbes.com/families)。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
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