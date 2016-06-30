福布斯公布美国最富家族榜 沃尔顿家族蝉联榜首

路透6月29日 - 福布斯周三公布的榜单显示，持有全球零售巨头沃尔玛(WMT.N)约50%股份的沃尔顿家族连续第三年荣登美国最富家族排行榜之首，净资产达1,300亿美元。

科赫家族在榜单上位列第二名，净资产820亿美元。该家族拥有美国第二大私营企业科氏工业集团（Koch Industries）的多数股权。

据福布斯数据，拥有糖果企业玛氏（Mars）的玛氏家族排名第三，净资产为780亿美元。

美国最富家族排行榜的前25名净资产合计7,220亿美元，较一年前减少了1.5%或110亿美元。

欲查看完整榜单，请点击(www.forbes.com/families)。（完）