2月美国降雪天气或有助于降低燃料油库存 但程度将有限

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
1月27日 - 路透纽约1月26日 - 据气候专家称，周末席卷美国东海岸的暴风雪也许只是雪季的开端，因为2月通常是降雪最大的月份，而今年受厄尔尼诺气候现象影响，降雪可能会更大。
美国东海岸有着高密度的居住人群，这场暴雪导致当地大部分地区陷入瘫痪，华盛顿的各大政府部门和企业因交通瘫痪停摆了两天半。
2月还将迎来更多降雪，首先是周四和周五东北部的一些地区将有降雪，雪天导致的出行不便将使许多人留在室内，这或将提高家用取暖油的需求，并开始降低燃油库存。
但即便降雪天气真的帮助提高燃料需求，也不大可能明显降低暖冬期间积累起来的燃油库存，对重挫的油价和疲弱的天然气价格几乎起不到支撑作用。
“那将不足以弥补事态，”气候专家Todd Crawford说。“我们将会耗掉一点库存，但能起到弥补作用吗？不会。”
1月最后一周美国的冬季最低气温创下历史极值。如果当前季度的气温保持这一模式，今年冬天将会是迄今为止多年来最暖和的一个冬季。
根据采暖度日数(heating degree day, HDD)计算，12月比通常情况温暖42%，1月迄今较平均水平温暖3%。HDD指一天的平均气温低于18摄氏度的数量。
这样一来，天然气库存3月料触及2010年以来最高季末水平，达到2万亿(兆)立方英尺。
馏分油区域库存处在逾五年最高点。
尽管冬季迟来并非没有先例--2015年2月HDD高于1月，但气象学家称今年由于厄尔尼诺现象不太可能出现这种情况。
图表：美国取暖油消费(link.reuters.com/sec26w)
图表：转而使用天然气(link.reuters.com/myw95w)(完)
(编译 白云/王丽鑫；审校 高琦/李春喜)
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