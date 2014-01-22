美国东北部再遭暴风雪袭击

路透华盛顿1月21日(记者 Ian Simpson) -暴风雪周二再次袭击美国东北部，造成3,000架次航班取消，政府和学校关门，并给数百万出行者带来不便。

美国东北部几个州宣布进入紧急状态，警告市民不要在暴风雪中出行。暴风雪导致气温比正常状况低出17摄氏度。

美国国家气象局资深气象学家布鲁斯·沙利文(Bruce Sullivan)表示，新英格兰南部的积雪厚达30厘米，波士顿至华盛顿的I-95高速公路通道挤满了数百万上下班的人。

他说：“强风伴随着酷寒的气温，估计这场雪会下一段时间。”他警告称受困出行者可能会出现冻伤或更糟糕的情况。

成千上万的联邦政府工作人员按要求留在家中。学校和写字楼关闭，白宫也取消了周二的新闻发布会。

但美国最高法院依然开庭审理案件，年度游行活动“为生命而走”(March for Life)的组织者称，不论天气如何，周三的集会将正常进行。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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