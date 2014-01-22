美国东北部再遭暴风雪袭击

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透华盛顿1月21日(记者 Ian Simpson) -暴风雪周二再次袭击美国东北部，造成3,000架次航班取消，政府和学校关门，并给数百万出行者带来不便。
美国东北部几个州宣布进入紧急状态，警告市民不要在暴风雪中出行。暴风雪导致气温比正常状况低出17摄氏度。
美国国家气象局资深气象学家布鲁斯·沙利文(Bruce Sullivan)表示，新英格兰南部的积雪厚达30厘米，波士顿至华盛顿的I-95高速公路通道挤满了数百万上下班的人。
他说：“强风伴随着酷寒的气温，估计这场雪会下一段时间。”他警告称受困出行者可能会出现冻伤或更糟糕的情况。
成千上万的联邦政府工作人员按要求留在家中。学校和写字楼关闭，白宫也取消了周二的新闻发布会。
但美国最高法院依然开庭审理案件，年度游行活动“为生命而走”(March for Life)的组织者称，不论天气如何，周三的集会将正常进行。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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