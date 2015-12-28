重发-美国灾情：圣诞节期间中南部发生多起龙卷风，至少造成41人丧生

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(重发以调整标题文字，内文无变动)
路透达拉斯12月27日 - 圣诞假日期间美国南部和中部地区遭遇风暴袭击，洪水和龙卷风导致至少41人丧生、摧毁许多建筑物、并在出行旺季打乱交通，影响数以百万计民众。
达拉斯地区至少有11人在周末的多起龙卷风中丧生，其中一龙卷风的风速高达每小时200英哩(每小时322公里)。龙卷风在加兰(Garland)导致八人死亡，公路上的汽车被直接吹翻。
“大都会地区出现这样强度的龙卷风极为罕见，”全美气象服务(NWS)气象专家Matt Bishop接受电话采访时称。美国气象数据显示，强力龙卷风通常是中部地区春夏常见气候现象，冬季较少发生。
“完全是灾难，”加兰警方发言人Pedro Barineau称。“圣诞节过后出现这么严重的龙卷风，情况太困难了。”
达拉斯都会区则是有三人死亡；该地区有约700万居民，为美国第四大都会区。当地官员称，有大量民众受伤。
NWS称，周日在阿肯色州回报有三场龙卷风，但初步尚无造成严重伤亡或损害的报告。但该机构对阿肯色州几个地区以及德州、路易斯安那州和密西西比州部分地区发布龙卷风警戒和警报。
伊利诺伊和密苏里州官方和地方媒体周日报导，洪灾至少在这两个州造成11人死亡。
德州州长Greg Abbott表示，他的办公室已经宣布达拉斯县及附近的三个县为灾区。他还警告大家警惕该州西部地区会有降雪，并警告其他地方河堤决口。
NWS对美国中部大部分地区发布剧烈天气预告，包括新墨西哥、德州、俄克拉荷马州和堪萨斯州部分地区暴风雪警报，以及从德州到印第安纳州一带暴洪警戒。
新墨西哥州州长宣布整个州进入紧急状态，因冬季暴风雪料致该州东部地区雪厚达2英尺。
据飞航服务追踪公司FlightAware.com，截至周日2000GMT，恶劣天气已经导致近1,300个航班取消。其中有约一半都是在美国重要的空运枢纽达拉斯。(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 张明钧/李婷仪)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *