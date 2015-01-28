暴风雪侵袭美国东北部 波士顿受灾严重

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿/纽约1月27日（记者 Scott Malone/Laila Kearney/Ellen Wulfhorst） - 一场暴风雪横扫美国纽约和波士顿，降雪量接近三英尺，海边的巨浪越过防波堤，迫使海边居民逃离家园。

纽约州、新泽西州和康涅狄格州当局取消了上日发布的旅行禁令，纽约市的地铁系统在关闭10小时后恢复运营，但是官员们呼吁人们远离积雪覆盖的道路。

新英格兰东部的降雪预计将持续到周三清晨，波士顿下午时降雪已达53厘米，并可能创下新的降雪记录。

“现在有些地方风吹积的雪堆已达四、五英尺厚，一些地方达到了六英尺，”马萨诸塞州州长Charlie Baker告诉记者。他还表示，波士顿地区的地铁至少在周二剩余时间仍将关闭。

暴风雪引发沿海洪灾，波士顿南部地势低洼的城镇遭受洪灾破坏。

警方称，在波士顿以南约50公里的Marshfield，巨浪漫过防波堤，损坏了11栋房屋，其中几栋已成危房。警方呼吁当地居民撤离，以躲避后续海浪。

“太可怕了，我在这里住了12年了，安然经历了每次风暴的袭击；现在街道上一片汪洋，”57岁的作家Denise Gorham说道。

在马萨诸塞州的Auburn，降雪量达到了83厘米，Framingham的降雪量也有76.2厘米。

根据当地公用设施部门，在风暴吹袭的地区，大约4.59万用户断电。

对于当局在暴风雪前下达的公交停运等应急命令是否反应过度，纽约居民看法不一。纽约市的地铁关闭了大约10小时，这是该市历史上首次因大雪关闭地铁。

美国国家气象局解除了纽约市的暴风雪警报，但是对马萨诸塞州大部分地区、罗德岛州以及缅因州部分地区的警报仍有效，预计全天仍有降雪，降雪量最大可达每小时5-8厘米。

根据FlightAware.com，美国周二取消航班超过4,700个，纽约、费城和波士顿逾八成航班受影响。

纽约市长百思豪已经下令学校周三复课，百老汇的剧院计划周二晚间开门迎客，整个城市开始恢复正常。(完)