芝加哥期市：CBOT小麦期货在跌至一个月低位后反弹

路透芝加哥10月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二反弹，为五个交易日内首次上涨，因近月12月合约跌至一个月低位后出现逢低买盘和空头回补。

前一交易日CBOT-12月合约收在20日波林格区间低端的下方，表明市场出现技术性超卖，应该会反弹。

对俄罗斯和乌克兰的干燥天气可能损及新作产量的担忧也为小麦价格提供了支撑。

但反弹幅度有限，因预报整个美国大平原硬红冬麦种植带周三开始将迎来急需的降雨，会有利于新作物的发芽和鼓励农户进行晚种。

美国农业部公布，上周美国冬麦播种完成率为76%，出苗率为49%，接近五年均值。

全球小麦供应充足，来自黑海地区的出口竞争激烈，持续压低小麦价格。

CBOT-12月小麦期货 结算价报每蒲式耳4.91-1/4美元，涨5-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为67,270口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)