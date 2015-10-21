芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，从一个月低位技术性反弹

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上涨，在前一交易日12月期货 跌至一个月低位后激发技术性买盘。
美国大平原南部急需的降雨如期而至，这有助于新播种的冬麦发芽，限制了小麦价格上涨。
包括乌克兰和俄罗斯在内的黑海地区干燥区域，也预计周末将有降雨。
孟加拉作物购买机构的一位资深官员称，该国拒绝了2万吨法国小麦货物，称因为没能达到招标时规定的指标。
CBOT-12月小麦期货 结算价报每蒲式耳4.94-3/4美元，涨3-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为66,899口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。