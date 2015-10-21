芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，从一个月低位技术性反弹

路透芝加哥10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上涨，在前一交易日12月期货 跌至一个月低位后激发技术性买盘。

美国大平原南部急需的降雨如期而至，这有助于新播种的冬麦发芽，限制了小麦价格上涨。

包括乌克兰和俄罗斯在内的黑海地区干燥区域，也预计周末将有降雨。

孟加拉作物购买机构的一位资深官员称，该国拒绝了2万吨法国小麦货物，称因为没能达到招标时规定的指标。

CBOT-12月小麦期货 结算价报每蒲式耳4.94-3/4美元，涨3-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为66,899口。(完)

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CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)