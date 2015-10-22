芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因美元反弹及天气条件有利

路透芝加哥10月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌，受技术性卖盘及美元急升拖累，交易商称，美元走强使美国作物在全球市场的竞争力减弱。

美元兑欧元 触及三周高点，此前欧洲央行总裁德拉吉称，政策会议上讨论了进一步下调存款利率以提振欧元区经济。

另一利空消息是美国大平原南部小麦种植带以及俄罗斯部分地区迎来急需的降雨，有利于近期播种的冬小麦生长。

CBOT-12月小麦期货 早盘短暂升至4.98美元附近的50日移动均位线之上，后掉头向下，结算价报每蒲式耳4.90-3/4美元，日内跌4美分。

美国农业部报告，截至10月15日当周出口销售美国小麦35.75万吨，接近30-50万吨预估区间的低端。

今日CBOT小麦期货预估成交量为74,101口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)