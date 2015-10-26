芝加哥期市：小麦期货录得近四个月来最大单日涨幅，因空头回补和美元走软

路透芝加哥10月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一录得近四个月来最大单日涨幅，交易商称，受助于空头回补、美元走软和担忧美国大平原干燥天气等因素。

CBOT-12月小麦期货 收报每蒲式耳5.09美元，上扬18-1/2，或3.8%，是交投最活跃的合约 自6月30日以来最大单日涨幅。

在12月合约升穿4.97美元附近的50日移动均线，和5美元心里阻力关口后，出现技术性买盘。

上周五美国期货交易委员会(CFTC)的持仓报告显示，截至10月20日当周，商品基金大幅扩大净空头头寸规模，使市场容易出现空头回补。

美元指数 从两个半月高位回落也扶助支撑小麦期价。

上周末预报的降雨并未在美国大平原南部的部分地区如期而至，其中包括堪萨斯州东部和俄克拉荷马州北部，使得这些地区缺水。但预报称本周将有更多的降雨。

收盘后，农业部报告上周冬麦播种完成率为83%，接受路透调查的分析师预计为85%，高于一周前的76%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为158,239口。(完)

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