芝加哥期市：小麦期货收盘涨跌互现，但幅度都不大

路透芝加哥10月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收盘涨跌互现，但涨跌幅度都不大，交易商称，在早盘上涨后跟随玉米市场回撤。

CBOT-12月小麦期货 盘中升至两周高位5.18美元，接近100日移动均线，但未能守住该水准。该合约稍后回落，并一度跌至平盘之下，收报每蒲式5.09-1/4美元，日内上扬1/4美分。

空头回补盘中不时提振市场，交易商继续对周五公布的美国期货交易委员会(CFTC)头寸数据做出反应。数据显示，10月20日当周，基金大举增加CBOT小麦合约的净空头头头寸。

农业部周一晚间报告称，最近一周美国冬麦生长优良率为47%，低于上年同期的59%。

不过，全球小麦供应充裕，美国中西部和大平原本周的降雨应对新作小麦的发芽和成苗有利。

农业部称，截至周日，冬麦的播种率为83%，出苗率为62%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为136,639口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)