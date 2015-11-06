版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 7日 星期六 05:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货涨跌互现，与堪萨斯城期交所小麦价差缩小

路透芝加哥11月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周五涨跌互现，交易商称，现货月12月合约 表现弱于远月合约和堪萨斯城期货交易所硬红冬麦合约。

CBOT小麦下跌，此前一天对堪萨斯城期货交易所小麦溢价升至八年来最高。

小麦和大部分其他商品受到来自美元走强的压力，美元走强令美国作物对其他货币持有者的吸引力减弱。在强劲的美国10月就业数据发布后，美国将在今年底前升息的预期加强，美元因此触及七个月高位。

分析师预计美国农业部将在下周发布的供需报告中上调美国2015/16年小麦结转库存预估。

CBOT-12月小麦合约 跌3美分，或0.76%，报5.23-1/4美元。

本周CBOT-12月小麦合约 升1-1/4美分，或0.2%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为267,496口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐