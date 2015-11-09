芝加哥期市：小麦期货急挫4%，因技术性卖盘和担忧出口需求

路透芝加哥11月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一重挫4%，交易商称，因美国政府月度供需报告公布前的技术性卖盘和担忧美国小麦需求疲弱。

CBOT-12月小麦期货 跌穿位于100日和20日移动均线的技术支撑位，但守在5美元附近的50日移动均线之上。

分析师预计，美国农业部将在周二公布的供需报告中上调美国2015/16年小麦结转库存预估，因出口需求疲弱。

农业部报告，最近一周出口检验美国小麦28.2551万吨，与22.5-35万吨的市场预估区间一致。

路透调查的分析师预计，今日稍后公布的农业部作物生长报告将显示，最近一周美国冬麦生长优良率为50%，高于之前一周的49%。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.01-3/4美元，急跌21-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为229,122口。(完)

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