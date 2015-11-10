芝加哥期市：小麦期货下跌，因技术性卖盘和美国农业部报告疲弱

路透芝加哥11月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌，指标12月合约触及两周半低位，交易商称，受累于技术性卖盘和疲弱的月度供需报告数据。
美国农业部(USDA)将美国2015/16年小麦结转库存预估上调至9.11亿蒲式耳，高于10月时预期的8.61亿蒲式耳，且高于行业平均预估的8.77亿蒲式耳。
USDA下调了美国2015/16年小麦出口预估至8亿蒲式耳，如果预估兑现，将是1971/72年以来的最低出口水平。
美元走强增加了小麦价格的压力，令美国作物在国际市场上缺少竞争力。
美国农业部称，截至周日，美国冬麦生长优良率为51%，高于前一周的49%。
CBOT-12月小麦期货 结算价报4.90-3/4美元，跌11美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为235,078口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 利棣儿)