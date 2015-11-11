芝加哥期市：小麦期货大部分上涨，出现技术性反弹

路透芝加哥11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大部分收高，交易商称，属于技术性反弹，前一交易日美国政府利空的出口预估拖累近月12月合约 跌至两周低位。

但反弹有限，因美国小麦的出口需求疲弱。美国农业部周二将2015/16年美国小麦出口预估下调至8亿蒲式耳，如预估兑现，将是44年低位。