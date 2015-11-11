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市场报道 | 2015年 11月 12日 星期四 05:52 BJT

芝加哥期市：小麦期货大部分上涨，出现技术性反弹

路透芝加哥11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大部分收高，交易商称，属于技术性反弹，前一交易日美国政府利空的出口预估拖累近月12月合约 跌至两周低位。

但反弹有限，因美国小麦的出口需求疲弱。美国农业部周二将2015/16年美国小麦出口预估下调至8亿蒲式耳，如预估兑现，将是44年低位。

由于周三是联邦假日，美国农业部每周出口销售报告将推迟至周五发布。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.94-3/4美元，涨4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为174,057口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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