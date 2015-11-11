芝加哥期市：小麦期货大部分上涨，出现技术性反弹

芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，本周周线升2%
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大部分收高，交易商称，属于技术性反弹，前一交易日美国政府利空的出口预估拖累近月12月合约 跌至两周低位。
但反弹有限，因美国小麦的出口需求疲弱。美国农业部周二将2015/16年美国小麦出口预估下调至8亿蒲式耳，如预估兑现，将是44年低位。
由于周三是联邦假日，美国农业部每周出口销售报告将推迟至周五发布。
CBOT-12月小麦期货 结算价报4.94-3/4美元，涨4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为174,057口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)