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市场报道 | 2015年 11月 13日 星期五 05:52 BJT

芝加哥期市：小麦期货上涨，受技术性买盘和空头回补提振

路透芝加哥11月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二个交易日收高，近月12月合约 领涨，交易商称，受包括空头回补在内的技术性买盘提振。

所有三大交易所的近月合约表现均强于远月合约。

下周美国中西部地区预计将迎来降雨，大平原地区也有可能降雨，应该对即将进入休眠的冬小麦有利。

交易商等待美国农业部的每周出口销售报告，该报告因本周的联邦假日推迟至周五发布。

法国农业办公室将本季国内软麦库存预估提高至520万吨，较之前增加了40万吨。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.98美元，涨3-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为319,148口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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