芝加哥期市：小麦期货上涨，受技术性买盘和空头回补提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥11月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二个交易日收高，近月12月合约 领涨，交易商称，受包括空头回补在内的技术性买盘提振。
所有三大交易所的近月合约表现均强于远月合约。
下周美国中西部地区预计将迎来降雨，大平原地区也有可能降雨，应该对即将进入休眠的冬小麦有利。
交易商等待美国农业部的每周出口销售报告，该报告因本周的联邦假日推迟至周五发布。
法国农业办公室将本季国内软麦库存预估提高至520万吨，较之前增加了40万吨。
CBOT-12月小麦期货 结算价报4.98美元，涨3-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为319,148口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。