版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 14日 星期六 05:46 BJT

芝加哥期市：小麦期货录得逾5%的周跌幅，为自7月以来最大

路透芝加哥11月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货 周五走低，且录得逾5%的周跌幅，为自7月以来最大，受压于技术性卖盘和低迷的出口前景。

美元走强、原油和铜等商品普遍走低为小麦价格带来了额外压力，美元上涨削弱了美国作物在全球市场的竞争力。

美国农业部报告，在截至11月5日当周，出口销售美国小麦22.67万吨，处于15-35万吨的市场预估区间内。

市场仍在消化美国农业部周二预计美国小麦出口将触及44年低位的消息。

下周美国中西部地区预计将迎来降雨，大平原地区也有可能降雨，应该对即将进入休眠的冬小麦有利。

一个利好的消息是，民间分析公司Informa Economics预计美国2016年收割的冬小麦种植面积为3,870万英亩，少于2015年收割的3,950万英亩种植面积，是自2010年以来最小种植规模。

本周近月合约 下跌27-1/2美分，或5.3%。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.95-3/4美元，跌2-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为103,330口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐