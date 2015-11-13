芝加哥期市：小麦期货录得逾5%的周跌幅，为自7月以来最大

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透芝加哥11月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货 周五走低，且录得逾5%的周跌幅，为自7月以来最大，受压于技术性卖盘和低迷的出口前景。
美元走强、原油和铜等商品普遍走低为小麦价格带来了额外压力，美元上涨削弱了美国作物在全球市场的竞争力。
美国农业部报告，在截至11月5日当周，出口销售美国小麦22.67万吨，处于15-35万吨的市场预估区间内。
市场仍在消化美国农业部周二预计美国小麦出口将触及44年低位的消息。
下周美国中西部地区预计将迎来降雨，大平原地区也有可能降雨，应该对即将进入休眠的冬小麦有利。
一个利好的消息是，民间分析公司Informa Economics预计美国2016年收割的冬小麦种植面积为3,870万英亩，少于2015年收割的3,950万英亩种植面积，是自2010年以来最小种植规模。
本周近月合约 下跌27-1/2美分，或5.3%。
CBOT-12月小麦期货 结算价报4.95-3/4美元，跌2-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为103,330口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。