芝加哥期市：小麦期货下跌，因技术性卖盘和美国小麦产区降雨

路透芝加哥11月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连续第三个交易日下跌，交易商称，近月12月合约 跌至近一个月最低位。

12月合约跌穿11月10日的4.88美元后，技术性卖盘加速，一度低见10月20日以来的最低价4.84-1/2美元，收于4.87-1/2美元，全天下跌6-1/2美分。

美国冬小麦作物条件有所改善令价格承压。周二风暴过后，美国大平原、中西部地区南部和密西西比河三角地带将出现对作物有利的雨雪天气。

美国农业部周一稍晚称，美国冬小麦的优良率为52%，高于上周的51%。

俄罗斯和乌克兰小麦产区预计将有急需的降水。

全球小麦库存充足，美国小麦出口需求疲弱持续对价格施压。

美元走强也增加了小麦价格的压力，令美国小麦对其他货币持有者缺乏吸引力。因美国通胀上升，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于下个月升息的预期，美元因此上涨。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.87-1/2美元，跌6-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为176,315口。(完)

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