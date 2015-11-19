芝加哥期市：小麦上涨，受助于上周出口销售强劲和逢低买盘

路透芝加哥11月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收涨，为五个交易日来第一次上涨，受助于逢低买盘和上周美国出口销售好于预期。

美国农业部报告，截至11月12日当周，出口销售美国小麦72.19万吨，为三个半月以来高位，超过行业预估的20-40万吨区间。

前一交易日，交投最活跃的3月小麦合约 跌至每蒲式耳4.82美元的两个月低位。

国际谷物理事会预计，2016/17作物季全球小麦收割面积将减少近1%，为2.218亿英亩，因担忧干燥天气，特别是乌克兰的干燥天气。

反弹受限，因全球小麦供应充足，及美国大平原南部、乌克兰和俄罗斯南部地区本周将有急需的降水。

周五是CBOT-12月小麦选择权的最后一个交易日。

CBOT-12月小麦 收报4.90-3/4美元，上涨7-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为122,389口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)