芝加哥期市：小麦期货收跌，因土壤湿度改善

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透芝加哥11月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌，盘中走势反复，交易商称，受累于美国大平原和中西部本周作物生长环境改善，以及美元走强。
现货月CBOT-12月小麦合约本周下跌超过1%。
预报称，继本周出现对作物生长有利的降雨和降雪后，下周美国大平原将出现又一轮风暴天气。降雨应该会在冬小麦冬眠前提升土壤湿度。
乌克兰和俄罗斯南部等小麦种植区的土壤湿度也在不断改善。
美元走强加重了小麦市场压力。
本周，近月CBOT-12月小麦合约 下跌7-1/4美分，或约1.5%，连跌第二周。
CBOT-12月小麦期货 结算价报4.88-1/2美元，跌2-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为100,393口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。