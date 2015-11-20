芝加哥期市：小麦期货收跌，因土壤湿度改善

路透芝加哥11月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌，盘中走势反复，交易商称，受累于美国大平原和中西部本周作物生长环境改善，以及美元走强。

预报称，继本周出现对作物生长有利的降雨和降雪后，下周美国大平原将出现又一轮风暴天气。降雨应该会在冬小麦冬眠前提升土壤湿度。