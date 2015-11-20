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市场报道 | 2015年 11月 21日 星期六 05:52 BJT

芝加哥期市：小麦期货收跌，因土壤湿度改善

路透芝加哥11月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌，盘中走势反复，交易商称，受累于美国大平原和中西部本周作物生长环境改善，以及美元走强。

现货月CBOT-12月小麦合约本周下跌超过1%。

预报称，继本周出现对作物生长有利的降雨和降雪后，下周美国大平原将出现又一轮风暴天气。降雨应该会在冬小麦冬眠前提升土壤湿度。

乌克兰和俄罗斯南部等小麦种植区的土壤湿度也在不断改善。

美元走强加重了小麦市场压力。

本周，近月CBOT-12月小麦合约 下跌7-1/4美分，或约1.5%，连跌第二周。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.88-1/2美元，跌2-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为100,393口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)

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