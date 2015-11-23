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市场报道 | 2015年 11月 24日 星期二 05:54 BJT

芝加哥期市：小麦期货反弹，因技术性买盘和空头回补

路透芝加哥11月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨，从早盘的下跌中反弹，交易商称，受助于美国感恩节假期到来前的技术性买盘和空头回补。

由于全球供应充足，对美国供应的出口需求疲弱，小麦价格早盘承压。

根据路透调查，周一稍晚发布的美国农业部每周作物生长报告预计将显示，上周美国冬小麦生长优良率为53%，高于前一周的52%。

法国将自2008/09市场季以来首次向印尼出口小麦，此前民间动物饲料生产商被法国异常低的价格所吸引。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.95美元，涨6-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为143,651口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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