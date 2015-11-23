芝加哥期市：小麦期货反弹，因技术性买盘和空头回补

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透芝加哥11月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨，从早盘的下跌中反弹，交易商称，受助于美国感恩节假期到来前的技术性买盘和空头回补。
由于全球供应充足，对美国供应的出口需求疲弱，小麦价格早盘承压。
根据路透调查，周一稍晚发布的美国农业部每周作物生长报告预计将显示，上周美国冬小麦生长优良率为53%，高于前一周的52%。
法国将自2008/09市场季以来首次向印尼出口小麦，此前民间动物饲料生产商被法国异常低的价格所吸引。
CBOT-12月小麦期货 结算价报4.95美元，涨6-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为143,651口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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