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市场报道 | 2015年 11月 25日 星期三 05:57 BJT

芝加哥期市：小麦期货走低，因作物生长状况改善和库存充裕

路透芝加哥11月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二大幅收跌，交易商称，受累于美国冬麦生长状况改善，以及全球库存充裕。

美国大平原和中西部小麦生长条件改善，之前的降雨提升了冬麦冬眠前的土壤湿度，且预计未来会有更多降雨。

美国农业部周一下午报告称，上周冬麦生长优良率为53%，较之前一周高出1个百分点。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.841/4美元，跌10-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为132,295口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)

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