芝加哥期市：小麦期货走低，因作物生长状况改善和库存充裕

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因技术性卖盘和美元走坚
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
路透芝加哥11月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二大幅收跌，交易商称，受累于美国冬麦生长状况改善，以及全球库存充裕。
美国大平原和中西部小麦生长条件改善，之前的降雨提升了冬麦冬眠前的土壤湿度，且预计未来会有更多降雨。
美国农业部周一下午报告称，上周冬麦生长优良率为53%，较之前一周高出1个百分点。
CBOT-12月小麦期货 结算价报4.841/4美元，跌10-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为132,295口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，交易员称，受助于技术型买盘，以及利多的乙醇生产数据。
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。