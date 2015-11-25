芝加哥期市：小麦期货近月合约下跌，受累于美国节日前的技术性交易

投行观点：Harris目标价从102美元上调至110--巴克莱
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路透芝加哥11月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三涨跌不一，交易商称，近月合约下跌，受美国节日前的技术性交易拖累。
近月CBOT-12月小麦期货 结算价报4.79-1/4美元，跌5美分，盘中触及4.79美元的两个半月低位，因基金看似出脱看涨12月/看空3月合约的套利交易。
下周一是12月合约的第一个通知日。
美元走强 、全球小麦市场库存充足以及对美国小麦出口需求疲弱给小麦带来基本面方面的压力。
CBOT市场周四将因美国感恩节休市，周五恢复交易。
今日CBOT小麦期货预估成交量为136,692口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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