芝加哥期市：小麦期货下跌，受累于美元走强和交割预期

美股盘后：美国运通下跌1%，此前公布业绩和财测
路透1月19日 - 美国运通 周四在美股盘后交易中下跌1%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
路透芝加哥11月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌，受累于美元走强和下周现货月12月合约的交割预期。美元走强削弱美国商品在全球市场的竞争力。
美元兑一篮子货币 触八个月高位，市场臆测瑞士央行可能效仿欧洲央行进一步下调存款利率，这推动欧元和瑞郎走低。
今日市场提前结束交易。近月CBOT-12月小麦期货 结算价报4.65-3/4美元，跌13-1/2美分，跌幅近3%，表现不及远月合约。
12月小麦期价因交割预期而承压，下周一是该合约的首个交割通知日。
美国农业部周五报告，截至11月19日当周，出口销售美国小麦30.37万吨，低于行业预估的40-60万吨区间。
交易员周四称，土耳其和俄罗斯之间的政治紧张局势导致两国之间的小麦交易停滞，给现有的协议带来了不确定性。
今日CBOT小麦期货预估成交量为96,921口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透1月19日 - 美国运通 周四在美股盘后交易中下跌1%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland
美国投资公司协会(ICI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 ，欲浏览英文报导全文，请点选