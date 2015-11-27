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市场报道 | 2015年 11月 28日 星期六 05:23 BJT

芝加哥期市：小麦期货下跌，受累于美元走强和交割预期

路透芝加哥11月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌，受累于美元走强和下周现货月12月合约的交割预期。美元走强削弱美国商品在全球市场的竞争力。

美元兑一篮子货币 触八个月高位，市场臆测瑞士央行可能效仿欧洲央行进一步下调存款利率，这推动欧元和瑞郎走低。

今日市场提前结束交易。近月CBOT-12月小麦期货 结算价报4.65-3/4美元，跌13-1/2美分，跌幅近3%，表现不及远月合约。

12月小麦期价因交割预期而承压，下周一是该合约的首个交割通知日。

美国农业部周五报告，截至11月19日当周，出口销售美国小麦30.37万吨，低于行业预估的40-60万吨区间。

交易员周四称，土耳其和俄罗斯之间的政治紧张局势导致两国之间的小麦交易停滞，给现有的协议带来了不确定性。

今日CBOT小麦期货预估成交量为96,921口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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