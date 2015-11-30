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市场报道 | 2015年 12月 1日 星期二 05:58 BJT

芝加哥期市：小麦期货涨跌互现，12月合约大量交割压制近月合约

路透芝加哥11月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收盘涨跌互现，交易商称，近月合约跑输远月合约，交易所报告称，近月12月合约 交割量大于预期。

CBOT称，12月合约首个交割通知日有2,343口合约交割，远超市场预期。这拖累交投最活跃的3月合约 以及12月合约走低，但远月合约收高。

美国农业部周度作物生长报告将于周一稍晚发布，分析师预计政府报告美国冬小麦生长优良率为54%，高于前周的53%。

美国农业部报告，上周出口检验美国小麦27.5736万吨，符合分析师20-40万吨的预估区间。

近月CBOT-12月小麦期货 结算价报4.6美元，跌5-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为198,097口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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