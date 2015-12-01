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市场报道 | 2015年 12月 2日 星期三 05:50 BJT

芝加哥期市：小麦期货走低，因出口需求疲弱和美国冬麦生长状况改善

路透芝加哥12月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二走低，两个近月合约触及合约低位，交易商称，因出口需求疲弱，以及美国冬麦生长状况不断改善。

交投最活跃的CBOT-3月小麦合约 连跌第五日，收跌4美分，报每蒲式耳4.71-1/2美元，盘中跌至4.70-3/4美元。

美国农业部周一公布的最新作物生长报告显示，上周美国冬麦生长优良率为55%，高于之前一周的53%，也好于市场预期。

CBOT报告有1,517口12月软红冬麦交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为104,684口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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