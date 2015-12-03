芝加哥期市：小麦期货攀升，因美元走软引发空头回补

投行观点：强生目标价从122美元上调至124，评级为中性--摩根大通
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路透芝加哥12月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四攀升，为七个交易日来首次，且从数年低位反弹，交易商称，因美元重挫推高谷物以及黄金、原油等其他商品。
美元指数 下跌2%，为逾六年来最大单日跌幅，因欧元受欧洲央行下调存款利率的幅度低于预期提振上扬。
基金持有大量CBOT小麦期货净空头头寸，使市场很容易出现空头回补。
美国农业部报告，上周出口销售2015/16年美国小麦39.22万吨，在25-50万吨的市场预估区间之内。
CBOT报告，有299口12月软红冬麦合约交割。
CBOT-3月小麦期货 结算价报4.78-3/4美元，升11-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为97,144口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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