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市场报道 | 2015年 12月 8日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货回落，因获利了结及商品市场普遍疲弱

路透芝加哥12月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，从盘初升势中回落，因在指标月3月合约 接近20日移动均线切入位上方的两周高位后，获利了结卖压出笼。

小麦期货也跟随商品市场的普遍颓势，因原油期货<0#CL:>挫至近七年低点，受石油输出国组织(OPEC)未能解决日益恶化的供应过剩问题拖累，且美元走强令持有原油仓位的成本增加。

分析师表示，俄罗斯上周小麦出口价格下滑，因本季小麦供应增加，且下一年度小麦风险减少。

CBOT-3月小麦期货 结算价报4.82-3/4美元，跌1-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为122,404口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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