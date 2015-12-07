芝加哥期市：CBOT小麦期货回落，因获利了结及商品市场普遍疲弱

中国证券：上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透芝加哥12月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，从盘初升势中回落，因在指标月3月合约 接近20日移动均线切入位上方的两周高位后，获利了结卖压出笼。
小麦期货也跟随商品市场的普遍颓势，因原油期货<0#CL:>挫至近七年低点，受石油输出国组织(OPEC)未能解决日益恶化的供应过剩问题拖累，且美元走强令持有原油仓位的成本增加。
分析师表示，俄罗斯上周小麦出口价格下滑，因本季小麦供应增加，且下一年度小麦风险减少。
CBOT-3月小麦期货 结算价报4.82-3/4美元，跌1-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为122,404口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
* 短率微幅走升，换新钞发威资金变少 * 票券商资金缺口不小，拆款需求增温 * 大型银行库存现金增，短票利率走升 * 债券RP市场资金略紧，利率微幅上扬 记者 罗两莎 路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周五上扬。资金调度人员称，随着八家大型银行今 起启动春节换新钞，市场资金已由原来的充裕转呈略趋紧，多家票券商出现较大资金缺口， 拆款需求增温，利率亦随之走扬。 他们表示，为支应民众春节换新钞之需，包含台湾银行等八家大型银行均须备妥充裕现 金，库存现金比重拉高而周转金变少，各银行能提供拆款的资金相对有限，导致资金面略偏 紧。 〞钱都放在金库，周转金少了，大家都发现资金变紧了，利率也上来了，有人刚开始不 能接受，但吵闹了一会儿还是拿了，〞一大型银行资调人员说。 他们表示，今天票券商资金缺口较大，加上各大公股银行偏保守，一大早就有票券商资 调人员上门找钱，但因各大银行手中周转金不多，部分大型银行因而拉升拆款利率。 一大型银行资调人员即称，今天来自票券商新的资金需求出笼，但因可
路透北京1月20日 - 中国环保部周五表示，去年第一批实施空气质量新标准的74个城市中，空气质量相对较差的前十位城市是衡水、石家庄、保定、邢台、邯郸、唐山、郑州、西安、济南和太原市。