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市场报道 | 2015年 12月 12日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：获利了结拖累小麦期货走低，但本周收涨1%

路透芝加哥12月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌，因在交投最活跃的3月小麦合约 触及两周高位后投资者获利了结，但本周仍然收涨，因基金回补空头头寸。

原油价格跌至数年低位也给谷物市场造成连带影响。

由于缺乏重大消息，小麦市场仍在全球库存充裕和出口需求疲弱等利空基本面，和空头回补这两种因素间拉锯。

美国农业部在年度长期预期中预计，美国2016/17年度所有小麦种植面积将为5,300万英亩，低于2015/16年度的5,460万英亩。农业部还预计，2016/17年小麦结转库存为9.28亿蒲式耳，高于2015/16年度预估的9.11亿蒲式耳。

本周，CBOT-3月小麦合约 上扬6美分，或1.2%。

CBOT-3月小麦期货 结算价报4.90-1/2美元，跌5美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为60,939口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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