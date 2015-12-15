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市场报道 | 2015年 12月 16日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货受技术性因素主导收涨，但尾盘涨幅收窄

路透芝加哥12月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，但收盘前涨幅收窄，经纪商称，今日的走势主要受技术性因素主导。

CBOT-3月小麦期货 在4.98美元遇阻，此为过去四个交易日中的三日日高，收报每蒲式耳4.94-1/4美元，日内上扬3/4美分。

基本面偏空继续重压市场，其中包括全球小麦库存充裕。不过，商品基金已持有大量的CBOT小麦净空头，这扶助支撑小麦价格。

美元走强削弱美国小麦在出口市场的竞争力，从而重压小麦价格。美元指数 上扬，因数据显示美国11月通胀压力上升，巩固美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在周三升息的预期。

CBOT报告，无到期的12月软红冬麦合约交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为65,170口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 李军)

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