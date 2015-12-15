芝加哥期市：小麦期货受技术性因素主导收涨，但尾盘涨幅收窄

美国热股：宝洁季度业绩优于预测，股价上扬近3%
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透芝加哥12月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，但收盘前涨幅收窄，经纪商称，今日的走势主要受技术性因素主导。
CBOT-3月小麦期货 在4.98美元遇阻，此为过去四个交易日中的三日日高，收报每蒲式耳4.94-1/4美元，日内上扬3/4美分。
基本面偏空继续重压市场，其中包括全球小麦库存充裕。不过，商品基金已持有大量的CBOT小麦净空头，这扶助支撑小麦价格。
美元走强削弱美国小麦在出口市场的竞争力，从而重压小麦价格。美元指数 上扬，因数据显示美国11月通胀压力上升，巩固美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在周三升息的预期。
CBOT报告，无到期的12月软红冬麦合约交割。
今日CBOT小麦期货预估成交量为65,170口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。在截至12月31日的第四季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至34.8亿美元，上年同期为25.7亿美元。
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)