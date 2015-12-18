版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 19日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货受空头回补带动收高，但未能突破5美元关口

路透芝加哥12月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周五收高，交易商称，因包括空头回补在内的技术性买盘带动，但在现货月3月合约 未能上探5美元的阻力位后缩减涨幅。

3月合约 升穿4.98美元附近的50日移动均线切入位，并触及三周半高位4.99美元，之后涨势失去动能，结算价报4.86-3/4美元，升2-3/4美分。

一些交易商怀疑3月合约若升穿5美元，或切入位在5.02美元附近的100日移动均线后，可能触动一波商品基金空头回补。

本周升势受限，因出口需求疲弱、全球小麦供应充裕以及阿根廷在披索贬值后会增加小麦出口的前景。

本周3月小麦跌3-3/4美分，或0.76%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为92,836口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐