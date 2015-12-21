芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因全球供应充足但需求疲弱

路透芝加哥12月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周一收低，交易商称，受压于全球供应充足及美国出口需求疲弱。美国出口需求处于40多年来最低水平。

3月合约 早盘上涨，但未能守住涨势，该合约跌穿每蒲式耳4.84-1/2美元附近的20日移动均线，收于4.79美元，当日下跌7-3/4美分。