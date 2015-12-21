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市场报道 | 2015年 12月 22日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因全球供应充足但需求疲弱

路透芝加哥12月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周一收低，交易商称，受压于全球供应充足及美国出口需求疲弱。美国出口需求处于40多年来最低水平。

3月合约 早盘上涨，但未能守住涨势，该合约跌穿每蒲式耳4.84-1/2美元附近的20日移动均线，收于4.79美元，当日下跌7-3/4美分。

根据美国农业部周一发布的数据，上周出口检验美国小麦47.5375万吨，高于市场预估。

但美国小麦在出口市场将继续面临阻力，因其他国家的报价更低。俄罗斯出口价格上周下降。

国际文传电讯社援引俄罗斯第一副总理Evgenii Gromyko报道称，俄罗斯考虑下调或者取消小麦出口税。

今日CBOT小麦期货预估成交量为59,696口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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