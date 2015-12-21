芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因全球供应充足但需求疲弱

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透芝加哥12月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周一收低，交易商称，受压于全球供应充足及美国出口需求疲弱。美国出口需求处于40多年来最低水平。
3月合约 早盘上涨，但未能守住涨势，该合约跌穿每蒲式耳4.84-1/2美元附近的20日移动均线，收于4.79美元，当日下跌7-3/4美分。
根据美国农业部周一发布的数据，上周出口检验美国小麦47.5375万吨，高于市场预估。
但美国小麦在出口市场将继续面临阻力，因其他国家的报价更低。俄罗斯出口价格上周下降。
国际文传电讯社援引俄罗斯第一副总理Evgenii Gromyko报道称，俄罗斯考虑下调或者取消小麦出口税。
今日CBOT小麦期货预估成交量为59,696口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f