芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至三周低位，因全球供应充足

路透芝加哥12月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周二连续第二个交易日下跌，触及近三周最低价位，交易商称，受压于全球供应充足及美国出口需求疲弱。

3月合约 早盘上涨，但在跌穿每蒲式耳4.83-1/4美元附近的20日移动均线后下跌，日低触4.71-1/4美元，为12月3日来最低水平。该合约收于4.71-3/4美元，日内下跌7-1/4美分。

预告称美国西部大平原到周末前有大雪，这对小麦价格造成压力，因降雪的覆盖可以保护冬眠作物不受今冬寒冷天气的影响。

Commodity Weather Group在一份声明中称，黑海地区的寒流可能损害小麦作物生长的担忧支撑了价格，尽管还没出现小麦被冻死的风险，但预计黑海地区气温将出现持续下降。

美国小麦在出口市场持续面临阻力，因其他国家的报价更低。美国出口需求处于40多年来最低水平。

今日CBOT小麦期货预估成交量为62,637口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)