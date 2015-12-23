芝加哥期市：CBOT小麦期货触及三周低位，因出口需求低迷

路透芝加哥12月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周三连续第三个交易日下跌，触及三周低位，交易商称，受压于美国出口需求疲弱的担忧。

3月合约 盘中低见每蒲式耳4.68美元，为近月合约12月8日以来的最低价，结算价报4.69-1/2美元，下跌2-1/4美分。

根据汤森路透对分析师的调查，预计周四美国农业部发布的上周美国小麦出口销售量不大，约为25-45万吨。

美国小麦在出口市场继续面临阻力，因其他国家的报价更低。美国出口需求处于40多年来最低水平。

交易商称，天气预报显示，包括堪萨斯州和德克萨斯州在内的美国小麦种植区将有降雪，这对小麦价格造成压力，因积雪覆盖可以保护冬眠作物不受今冬寒冷天气的影响。

今日CBOT小麦期货预估成交量为56,580口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)