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市场报道 | 2015年 12月 25日 星期五 04:15 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货因供应充裕连跌第四日，本周大跌4%

路透芝加哥12月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周四触及三周低点，连跌第四个交易日，交易商称受全球供应充裕以及美国小麦需求疲弱打压。

3月合约 盘中低见每蒲式耳4.67-1/4美元，为近月合约12月3日以来的最低价，结算价报4.67-1/2美元，下跌2美分。

本周，CBOT-3月小麦期货重挫19-1/4美分，或4%。

周四市场提前收盘，周五将因圣诞节假期休市。

美国农业部公布，美国周度出口销售37.0335万吨小麦，为三周最多，在分析师预估的25-45万吨区间之内。

不过美国小麦对许多主要进口国而言仍太贵。全球最大的小麦进口国埃及周三在标购中没有美国小麦竞标，该国买入了阿根廷小麦，为三年来首次。

今日CBOT小麦期货预估成交量为31,343口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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