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市场报道 | 2015年 12月 29日 星期二 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，跟随玉米和大豆走势

路透芝加哥12月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周一收跌，逆转了早盘的涨势，交易员称，因跟随玉米和大豆的跌势。

技术性卖盘给小麦期货带来了压力，包括2016年3月、9月和12月合约在内的几个CBOT合约均跌至合约低位。

商品基金已经持有大量小麦净空头头寸，CBOT小麦合约因此获得一些支撑，限制了进一步的下跌。

市场担心美国中西部地区南部的洪水可能危及该地区的软红冬小麦作物，从而获得部分支撑。

但大平原南部上周末的冰雪可能有利于该地区的硬红冬小麦作物生长。

美国农业部报告称，最近一周出口检验美国小麦30.5472万吨，符合分析师的预期。

3月合约 结算价报4.66-1/2美元，下跌1美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为43,958口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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