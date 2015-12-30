芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，受累于技术性卖盘和出口需求疲弱

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
路透芝加哥12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三走低，交易商称，受累于技术性卖盘，以及美国小麦出口需求疲弱等利空基本面因素。
CBOT-3月小麦期货 盘中升至一周高位4.79-1/2美元后转升为跌，因缺乏跟进买盘。
市场预计，农业部周四公布的报告将显示，截至12月24日当周出口销售美国小麦25-45万吨。
市场看涨人士指出，美国中西部南部软红冬麦种植带的洪涝可能损及小麦作物。不过，预计未来两周降水减少。
CBOT-3月小麦期货 结算价报4.69-3/4美元，跌6美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为52,551口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。