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市场报道 | 2015年 12月 31日 星期四 05:51 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，受累于技术性卖盘和出口需求疲弱

路透芝加哥12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三走低，交易商称，受累于技术性卖盘，以及美国小麦出口需求疲弱等利空基本面因素。

CBOT-3月小麦期货 盘中升至一周高位4.79-1/2美元后转升为跌，因缺乏跟进买盘。

市场预计，农业部周四公布的报告将显示，截至12月24日当周出口销售美国小麦25-45万吨。

市场看涨人士指出，美国中西部南部软红冬麦种植带的洪涝可能损及小麦作物。不过，预计未来两周降水减少。

CBOT-3月小麦期货 结算价报4.69-3/4美元，跌6美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为52,551口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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