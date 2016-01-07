芝加哥期市：CBOT小麦期货连续三日收高，受助于技术性买盘

美国股市: 开盘上扬，等待特朗普就职演说
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透芝加哥1月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第三日上涨，交易所称，因最近触及合约低位后出现技术性买盘。
商品基金持有大规模小麦净空头，使得市场易受空头回补提振。
CBOT－3月小麦 收涨5-3/4美分，报每蒲式耳4.68-1/2美元，盘中低见4.56-1/4美元，距离周一触及的4.56美元的合约低位不远。 一些交易员可能在美国农业部下周二发布月度农作物供需报告前结清空头头寸，下周二还将发布美国作物库存季度报告以及美国冬小麦种植报告。
基本面消息利空，美国农业部报告称，截至12月31日当周，出口销售美国小麦7.65万吨，是本市场年份的低位，低于行业预估的20-40万吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为88,070口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
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