芝加哥期市：CBOT小麦受技术性买盘带动攀升，本周涨1.6%

加拿大股市：小幅收高，铁路行业合并前景提振CP Rail上涨
路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。
路透芝加哥1月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连续第四日上涨，交易所称，因本周触及合约低位后出现技术性买盘。
全球股市回稳增加了对本间市场的支撑，缓解了本周重压商品市场的对宏观经济情势的担忧。
一些交易员可能在美国农业部下周二发布月度农作物供需报告前结清空头头寸，下周二还将发布美国作物库存季度报告以及美国冬小麦种植报告。
基本面方面仍以利空为主，因全球作物供应充裕，对美国供应的出口需求疲弱。
CBOT－3月小麦 本周一度跌至每蒲式耳4.56美元，为2010年6月以来交投最活跃合约的最低位。
CBOT-3月小麦 周五收涨10美分，报每蒲式耳4.78-1/2美元。本周累积上涨1.6%，为连续第二周上涨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为117,239口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。
(除特别说明外，均为GMT时间) 0100 - 美联储主席叶伦在斯坦福大学经济政策研究所就“经济前景和货币政策行为”发表讲话 1230 - 美国农业部公布一周出口销售报告(周一适逢马丁路德金纪念日，由周四推迟至周五发布) -- - 美国当选总统特朗普宣誓就任 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 龚芳)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.3% (较