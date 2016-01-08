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市场报道 | 2016年 1月 9日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦受技术性买盘带动攀升，本周涨1.6%

路透芝加哥1月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连续第四日上涨，交易所称，因本周触及合约低位后出现技术性买盘。

全球股市回稳增加了对本间市场的支撑，缓解了本周重压商品市场的对宏观经济情势的担忧。

一些交易员可能在美国农业部下周二发布月度农作物供需报告前结清空头头寸，下周二还将发布美国作物库存季度报告以及美国冬小麦种植报告。

基本面方面仍以利空为主，因全球作物供应充裕，对美国供应的出口需求疲弱。

CBOT－3月小麦 本周一度跌至每蒲式耳4.56美元，为2010年6月以来交投最活跃合约的最低位。

CBOT-3月小麦 周五收涨10美分，报每蒲式耳4.78-1/2美元。本周累积上涨1.6%，为连续第二周上涨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为117,239口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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