芝加哥期市：CBOT小麦受技术性买盘带动攀升，本周涨1.6%

路透芝加哥1月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连续第四日上涨，交易所称，因本周触及合约低位后出现技术性买盘。

全球股市回稳增加了对本间市场的支撑，缓解了本周重压商品市场的对宏观经济情势的担忧。