芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，在USDA报告前遭遇获利了结

路透芝加哥1月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，从近三周高位回软，交易商称因在周二美国农业部发布多个作物报告前，市场出现获利了结和轧平仓位动作。

3月小麦期货 结算价跌9-1/2美分，报每蒲式耳4.69美元，稍早触及12月22日来最高的4.81-1/2美元。

美国农业部计划周二发布对2016年收割的美国冬麦种植首份预估，以及美国谷物库存季报和美国和全球供需月报。

对美国2016年冬麦种植面积的分析师预估为3,932万英亩，低于之前一年的3,946.1万英亩，且为2010年最低。

对美国12月1日各种小麦库存总量的预估均值为16.98亿蒲式耳，如果同事实一致，则为五年最多。

市场基本面仍大致利空，因全球谷物库存充裕且对美国小麦的出口需求疲弱。

今日CBOT小麦期货预估成交量为97,811口。(完)

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