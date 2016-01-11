芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，在USDA报告前遭遇获利了结

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透芝加哥1月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，从近三周高位回软，交易商称因在周二美国农业部发布多个作物报告前，市场出现获利了结和轧平仓位动作。
3月小麦期货 结算价跌9-1/2美分，报每蒲式耳4.69美元，稍早触及12月22日来最高的4.81-1/2美元。
美国农业部计划周二发布对2016年收割的美国冬麦种植首份预估，以及美国谷物库存季报和美国和全球供需月报。
对美国2016年冬麦种植面积的分析师预估为3,932万英亩，低于之前一年的3,946.1万英亩，且为2010年最低。
对美国12月1日各种小麦库存总量的预估均值为16.98亿蒲式耳，如果同事实一致，则为五年最多。
市场基本面仍大致利空，因全球谷物库存充裕且对美国小麦的出口需求疲弱。
今日CBOT小麦期货预估成交量为97,811口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%