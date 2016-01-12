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市场报道 | 2016年 1月 13日 星期三 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货触及三周高位，USDA公布冬麦播种面积小于预期

路透芝加哥1月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二攀升至三周高位，交易商称，此前美国农业部(USDA)公布的美国冬麦播种面积数据小于预期。

3月小麦期货 结算价升12-1/4美分，报4.81-1/4美元，盘中高见4.83-1/4美元。

美国农业部报告，美国冬麦播种面积为3,660.6万英亩，低于市场预估区间，且为2010年来最低。

美国农业部公布，硬红冬麦播种面积为2,650万英亩，为1986年来最低。

但美国农业部上调2015/16年度全球小麦结转库存预估至创纪录的2.32亿吨，并将美国2015/16年度小麦结转库存预估由12月的9.11亿蒲式耳上调至9.41亿蒲式耳，这限制了小麦期货的升势。

今日CBOT小麦期货预估成交量为166,276口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)

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